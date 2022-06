God of War Ragnarök: Datum und Trailer wohl am 30. Juni

PlayStation-Fans warten seit Wochen auf ein neues Zeichen von Sony, wenn es um God of War Ragnarök geht. Das Spiel fehlte bei der State of Play und auch sonst ist es sehr ruhig. Man hat nur immer wieder klar betont, dass es sicher 2022 kommt.

Vor ein paar Tagen haben wir dann gehört, dass wir das Datum noch im Juni von Sony bekommen dürften und man November anpeilt. Jetzt wirft eine derzeit 100 Prozent sichere Gaming-Quelle ein kleines Rätsel zum neuen Spiel in den Raum:

Nicht wundern, im Gif sieht man 11110, was einige als 11.11. interpretieren. Könnte sein, immerhin steht ja November im Raum, aber andere tippen auf den Binärcode und 11110 steht für 30. Das vermute ich auch, am 30. Juni wird es Details geben.

Meine Vermutung ist, dass wir eine eigene State of Play für God of War Ragnarök am kommende Donnerstag bekommen, welche einen neuen Trailer, Gameplay und ein Datum mitbringt. Vielleicht sehen wir auch noch mehr, aber das ist der große Blockbuster von Sony in diesem Jahr, der darf auch eine eigene Ausgabe haben.

