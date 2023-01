GoldenEye 007: Klassiker für Nintendo Switch und Xbox kommt im Januar

Es hat sich immer mal wieder angedeutet, dass wir GoldenEye 007 bald in den Abos von Nintendo und Microsoft sehen werden und so ist es. Am 27. Januar 2023 landet das Spiel im Nintendo Switch Online Erweiterungspass und Xbox Game Pass.

Also ja, da es ein N64-Klassiker ist, reicht Nintendo Switch Online leider nicht aus, da es die Spiele nur mit Erweiterungspass gibt, aber beim Xbox Game Pass reicht das normale Abo, da benötigt man zum Glück nicht die teurere Ultimate-Stufe.

Ein Spiel, welches ich als Jugendlicher oft gespielt habe und welches ich mit ganz sicher im Xbox-Abo herunterladen werde. Es ist eines der besten Spiele aller Zeiten und ich bin mal gespannt, wie gut es über all die Jahre gealtert ist. Manchmal sind Spiele nach so vielen Jahren enttäuschend, das hoffe ich in diesem Fall aber nicht.

