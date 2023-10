Google Assistant bekommt Bard-Integration

Auf dem gestrigen Google-Event ging es natürlich auch immer wieder um KI, denn das war schon immer ein wichtiges Thema für Google und durch ChatGPT und Co. wurde es noch wichtiger. Der neue KI-Dienst von Google nennt sich „Bard“.

Das ist die Antwort auf ChatGPT von Google und sie ist seit Sommer auch bei uns in Deutschland verfügbar. Wie erwartet, ist das aber nur der Anfang und Google packt Bard jetzt nach und nach in die eigenen Dienste – wie den Google Assistant.

„Google Assistant with Bard“ kommt bald

In den kommenden Wochen wird „Assistant with Bard“ in die Testphase starten und auch auf den neuen Pixel-Smartphones verfügbar sein. Laut Google wird es aber ein langsamer Rollout von mehreren Monaten, bei uns dürfte es also noch dauern.

Der Google Assistant ist fest in Android integriert, die neuen Funktionen von Bard machten die Smartphones also durchaus attraktiver. Allerdings kommt „Assistant with Bard“ nicht nur für Android, auch die App für iOS soll aktualisiert werden.

