Google Bard startet in Deutschland, so könnt ihr den KI-Dienst nutzen

Google Bard war die schnelle Antwort auf ChatGPT, als der KI-Dienst Ende 2022 einen großen Hype erlebte. Das Pendant von Google wurde im Februar 2023 ganz offiziell angekündigt, war allerdings auch schon viele Jahre in der Entwicklung.

Vor ein paar Wochen verkündete Google, dass Bard bald in 40 weiteren Sprachen starten wird und Deutschland dabei ist. Und ab heute ist es so weit, ihr könnt Bard ab sofort über diese Webseite von Google (die Seite selbst ist Englisch) testen.

Während Google am Anfang noch sehr offensiv mit Bard war, so ruderte man nach der ersten Kritik schnell zurück und in der Pressemitteilung ist nur noch von einem „KI-Experiment in der Anfangsphase“ die Rede. Mehr Details gibt es bei Google.

Probiert Google Bard selbst aus und macht euch euren eigenen Eindruck, der KI-Dienst ist kostenlos. Eine App für Smartphones gibt es bisher aber noch nicht.

