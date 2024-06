Nothing gibt einen ersten Einblick in Nothing OS 3.0

Das in London ansässige Unternehmen Nothing setzt nicht nur bei seinen Smartphones auf Einzigartigkeit wie die Glyph-Oberfläche, sondern will sich auch mit der auf Android basierenden Benutzeroberfläche Nothing OS von der Konkurrenz abheben.

Derzeit werden sogenannte Punkt-Updates veröffentlicht, zuletzt Nothing OS 2.5.6 für das Nothing Phone 2 und das Nothing Phone 2a. Im Hintergrund laufen aber auch schon die Arbeiten an der kommenden neuen Hauptversion.

Nothing OS 3.0 befindet sich Entwicklung

Erste Einblicke in die neue Benutzeroberfläche mit der Versionsnummer 3.0 geben jetzt zwei veröffentlichte Bilder. Carl Pei, Gründer von Nothing, hat die Bilder mit dem Fokus auf den Lockscreen und dessen Anpassungsmöglichkeiten jetzt auf der Kurznachrichtenplattform X veröffentlicht.

Sorry in advance to the team for this leak… but I'm too excited! pic.twitter.com/PjUrywmHVd — Carl Pei (@getpeid) June 15, 2024

Mit einer Veröffentlichung von Nothing OS 3.0 ist Ende des Jahres zu rechnen, da die Version wie üblich auf der neuen Android-Version basiert. Diese befindet sich derzeit im öffentlichen Betatest und wird voraussichtlich im Sommer in der finalen Version zur Verfügung stehen. Parallel dazu hat auch Nothing ein Beta-Testprogramm für das Nothing Phone 2 und 2a gestartet.

