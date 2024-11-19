Das Ende von ChromeOS: Google plant wohl radikalen Umbau

ChromeOS wird von Google gerne als „das OS für eine neue Ära“ vermarktet, aber für viele war es in den letzten Jahren weder Fisch noch Fleisch. Es ist weder ein vollwertiges Desktop OS, noch ist es ein gutes Mobile OS, es ist eine Mischung.

Google war zwar eine Weile durchaus erfolgreich damit und Apple und Microsoft reagierten auch hier und da darauf, aber die Größe von Android erreichte man mit diesem OS nie. Android ist aber ein guter Stichpunkt, denn das wird bald die Basis.

Google: Android ersetzt bald Chrome OS

Laut Android Authority arbeitet ein Team bei Google an einem langfristigen Plan, der ChromeOS und Android quasi vereinen soll. Wobei sie nicht verschmelzen, die Idee ist genau genommen, dass ChromeOS nach und nach verschwinden wird.

Google möchte Android als Basis haben, um gegen das Apple iPad und Co. besser ausgestellt zu sein, aber man möchte auch einige Vorzüge von ChromeOS und wird diese jetzt nach und nach in Android integrieren. Vor ein paar Jahren führte Google ein paar Android-Funktionen bei ChromeOS ein und hoffte, dass das ausreicht.

Doch diese Entwicklung stellte Google angeblich nicht zufrieden und daher geht man jetzt neue Wege und fokussiert sich auf Android. Diese Entwicklung konnte man übrigens auch bei Android in den letzten Jahren schon sehen, denn das OS bekam immer mehr Desktop-Funktionen, auch für das Pixel Fold und Pixel Tablet.

Kurz: Google möchte Android so optimieren, dass es auch ein gutes Desktop OS ist und sich nicht auf zwei Oberflächen konzentrieren. Daher dürfte ChromeOS mit der Zeit verschwinden und Android die Basis für Google und deren Partner werden.

Klingt nach einem logischen Schritt, aber ich bin gespannt, was das für ChromeOS selbst bedeutet und was mit den Chromebooks passiert. Google hat sich übrigens nicht dazu geäußert, aber die Quelle ist bei solchen Informationen zuverlässig.