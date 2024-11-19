Das Ende von ChromeOS: Google plant wohl radikalen Umbau

Firmware und OS

ChromeOS wird von Google gerne als „das OS für eine neue Ära“ vermarktet, aber für viele war es in den letzten Jahren weder Fisch noch Fleisch. Es ist weder ein vollwertiges Desktop OS, noch ist es ein gutes Mobile OS, es ist eine Mischung.

Google war zwar eine Weile durchaus erfolgreich damit und Apple und Microsoft reagierten auch hier und da darauf, aber die Größe von Android erreichte man mit diesem OS nie. Android ist aber ein guter Stichpunkt, denn das wird bald die Basis.

Google: Android ersetzt bald Chrome OS

Laut Android Authority arbeitet ein Team bei Google an einem langfristigen Plan, der ChromeOS und Android quasi vereinen soll. Wobei sie nicht verschmelzen, die Idee ist genau genommen, dass ChromeOS nach und nach verschwinden wird.

Google möchte Android als Basis haben, um gegen das Apple iPad und Co. besser ausgestellt zu sein, aber man möchte auch einige Vorzüge von ChromeOS und wird diese jetzt nach und nach in Android integrieren. Vor ein paar Jahren führte Google ein paar Android-Funktionen bei ChromeOS ein und hoffte, dass das ausreicht.

Doch diese Entwicklung stellte Google angeblich nicht zufrieden und daher geht man jetzt neue Wege und fokussiert sich auf Android. Diese Entwicklung konnte man übrigens auch bei Android in den letzten Jahren schon sehen, denn das OS bekam immer mehr Desktop-Funktionen, auch für das Pixel Fold und Pixel Tablet.

Kurz: Google möchte Android so optimieren, dass es auch ein gutes Desktop OS ist und sich nicht auf zwei Oberflächen konzentrieren. Daher dürfte ChromeOS mit der Zeit verschwinden und Android die Basis für Google und deren Partner werden.

Klingt nach einem logischen Schritt, aber ich bin gespannt, was das für ChromeOS selbst bedeutet und was mit den Chromebooks passiert. Google hat sich übrigens nicht dazu geäußert, aber die Quelle ist bei solchen Informationen zuverlässig.

  Tron2014
    sagt am

    Warum baut man Android nicht grundlegend aus, statt auf ein halbherziges ChromeOS zu setzen? Android ist läuft auf einem kastrieren Linux-Kernel. Was wäre es für ein erwachen, wenn plötzlich ein Smartphone, einfach nur durch Knopfdruck zum stationären Desktop mit allen Linuxfunktionen mutieren könnte. Wäre alles machbar und kein Zauberwerk. 😉

    Antworten
  max
    sagt am

    Da bin ich ja mal gespannt wie die Übersicht aussieht. Habe noch ein HP Chromebook.

    Antworten
  Hans
    sagt am

    Weiß man eigentlich was jetzt mit Fuchsia geplant ist?

    Antworten
    Tom
      sagt am zu Hans

      Ich wollte gerade exakt die gleiche Frage stellen.

      Antworten
    Oliver Schwuchow
      sagt am zu Hans

      Gute Frage, nach dem Rollout bei Speakern wurde es ruhig und der Plan, dass es 2023 oder 2024 eine Alternative für Android sein wird, wurde auch nicht umgesetzt. Ich vermute, dass Google das schon wieder eingestellt hat. Oder jedenfalls nicht viel Geld dafür ausgibt und sich doch lieber wieder auf Android fokussiert.

      Antworten
  Sam
    sagt am

    War nicht sogar zwischenzeitlich mal im Gespräch Chrome OS als Basis für Android (oder zumindest die Pixelreihe) Tablets zu nutzen?
    Immer viel hin und her bei Google.

    Antworten
    Oliver Schwuchow
      sagt am zu Sam

      Ja, bei Tablets wurde es eine Weile gepusht. Und ja, das hin und her sollte langsam mal enden.

      Antworten
  Stefan K.
    sagt am

    Irgendwie nachvollziehbar der Wechsel. Android ist eine Marktmacht und wenn die jetzt Android auch noch so anpassen, dass damit Desktop-Rechner gut nutzbar sind, dann könnte das eine sehr umfassendes Ökosystem werden, was – man wird ja noch träumen dürfen – auf ein Level des Apple-Ökosystems mit AirDrop und was es da nicht alles gibt kommt.

    Da könnte die ARM-Offensive von Microsoft und den Chip-Partnern irgendwie auch wieder vorteilhaft sein.

    Antworten

