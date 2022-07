Google hat ein ernstes Problem mit 1-Stern-Bewertungen

Es ist durchaus gängige Praxis, dass sich lokale Unternehmen gerne mal mit ein paar positiven Bewertungen aus dem Umkreis pushen oder vielleicht sogar von der Konkurrenz abgestraft werden. Doch jetzt ist hier ein ganz neue Level entstanden.

In den USA kämpfen derzeit viele lokale Unternehmen mit 1-Stern-Bewertungen bei Google, die aus Indien kommen. Diese sind organisiert und das Ziel ist, dass man das Unternehmen danach erpresst und eine Geschenkkarte von Google fordert:

We sincerely apologize for our actions, and would not want to harm your business but we have no other choice. The fact is that we live in India and see how other way to survive. We are begging you to send us google play gift card worth $75 […] After selling this gift card we can earn approximately $50, which is three weeks of income for one family.