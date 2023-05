Google Fotos bekommt „eine mächtigere Suche“

Google experimentiert gerade mit einer laut eigenen Aussage „mächtigeren Suche“ für Google Fotos. Diese wird einigen Nutzern im Web angezeigt, es ist aber noch eine Testphase und Google selbst hat bisher keine weiteren Details dazu genannt.

In der App ist diese neue und mächtigere Suche bisher noch nicht möglich und Google selbst gab auf Nachfrage nur an, dass man immer mit neuen Funktionen experimentiert. Doch ich vermute mal, dass Google schon bald mehr Details nennt.

Google Fotos: Neuerung für die I/O 2023?

Am 10. Mai startet die Google I/O 2023 und die Dienste spielen dort immer eine sehr große Rolle, wie mittlerweile auch KI. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man die neue Suche für Google Fotos dort präsentiert und für alle Nutzer bereitstellt.

Für alle? Nun, Google ist leider auch dafür bekannt, dass solche Neuerungen gerne mal in Englisch und nur in den USA starten und es dann ewig dauert, bis man diese global und in Deutschland verteilt. Praktisch fände ich diese neue Suche jedoch.

