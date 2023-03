Das Ende von Google Glass steht offiziell fest

Moment, werden jetzt einige sagen, Google Glass, da war doch was? Ist das nicht diese AR-Brille, die schon vor einem Jahrzehnt vorgestellt wurde? Exakt, es war das erste AR-Gadget und Google war der Zeit voraus. Was aber auch das Problem war.

Die Menschen waren noch nicht für so eine Technik bereit und die „Glassholes“ waren geboren. Es wurde ziemlich schnell klar, dass das ein Experiment bleibt. Und so kam es, dass Google diese AR-Brille nie wirklich für Konsumenten entwickelte.

Google Glass im Business-Bereich

Allerdings bekam Google Glass eine Zukunft, und zwar als Business-Brille. Google verkaufte eine Enterprise Edition und pflegte das Produkt viele Jahre. 2019 wurde sogar eine neue Version von Google Glass vorgestellt. Doch jetzt folgt das Aus.

Seit gestern kann man Google Glass nicht mehr kaufen und Google stellt den Support schon am 15. September 2023 ein. Die Brille und Apps werden weiterhin funktionieren, aber sie werden nicht mehr gepflegt. Gibt es Probleme, war es das.

Finde ich schwierig, denn das Ende kam jetzt recht spontan und ein halbes Jahr mag für uns lange klingen, aber in einigen Unternehmen ist Google Glass ein fester Bestandteil geworden. Die müssen jetzt also zügig schauen, wie sie das angehen.

Platz für eine neue AR-Generation

Also, war es das mit Augmented Reality und Google? Ich vermute, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Es deutet sich an, dass Google derzeit an einer Version von Android arbeitet, die man bereit für AR und VR macht und da ist sehr viel geplant.

Unter anderem eine Brille mit Samsung und Qualcomm zusammen.

Es würde mich nicht wundern, wenn diese neue Android-Version ein Thema auf der Google I/O 2023 im Mai ist und man sich daher noch schnell von Altlasten trennt.

