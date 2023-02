Smarte Brillen mit Android: Die nächste Plattform für Google?

Es fing mit Smartphones an und mit der Zeit wanderte Android auf Uhren, auf die Tablets, TVs und viele weitere Produkte. Mittlerweile erobert Android ja sogar die Autobranche und ist eine neue Option für das Infotainmentsystem von Google.

In den kommenden Monaten dürften AR und VR wieder eine größere Rolle in der Tech-Branche spielen und Google ist vorbereitet. Laut 9TO5Google agiert das alte AR-Team jetzt unter Hiroshi Lockheimer und Rick Osterloh. Die Leitung für das Thema haben die verantwortlichen Personen für Android und für Hardware übernommen.

Android für Brillen und Headsets kommt

Wir werden eine Version von Android für smarte Brillen im Bereich AR und VR sehen und genau genommen hat das sogar Samsung vor ein paar Tagen bestätigt, die ein erstes Produkt planen und hier mit Google und Qualcomm zusammenarbeiten.

Apple wird in diesem Jahr in die VR-Welt einsteigen und hat Interesse an AR, das wird sich also langfristig sicher mischen. Google hat übrigens schon Erfahrung mit AR, genau genommen brachte man mit Google Glass eines der ersten Produkte dieser Art auf den Markt. Und auch VR spielte schon eine große Rolle für Google.

Hat der Einstieg von Apple also womöglich das Interesse von Google geweckt und werden wir in ein paar Jahren die Google Pixel Glasses sehen? Möglich wäre es.

