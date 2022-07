Aus Glass gelernt: Google will es mit neuer AR-Brille besser machen

Es ist jetzt ziemlich genau ein Jahrzehnt her, dass Google ein Vorreiter der ganzen Branche war und eine AR-Brille auf den Markt bringen wollte. Einige von euch sind sicher mit Google Glass vertraut, aber ihr wisst dann auch, dass das scheiterte.

Das hatte mehrere Gründe, aber allgemein kann man glaube ich sagen, dass die Welt noch nicht bereit für eine Brille von Google war, die dauerhaft eine Kamera auf euch hält. Der Begriff „Glasshole“ machte die Runde und dann wurde es ruhig.

Der Prototyp ging nie in Serie und Google Glass wurde zu einem Business-Produkt umgebaut. Doch in den kommenden Jahren könnten AR-Brillen ihren Durchbruch haben und natürlich möchte auch Google wieder direkt ganz oben mitmischen.

Seit einer Weile testet man intern erste Prototypen, aber das hat Grenzen. Daher hat Google diese Woche mitgeteilt, dass man ab August erste Prototypen im Alltag testen wird. Ausgewählte Googler und Tester werden eine erste Brille erhalten.

Google hat aus Google Glass gelernt und will das dieses Mal langsam angehen, da wird man also nicht direkt diverse Geräte an Entwickler verteilen. Doch es benötigt den Einsatz im echten Leben, um zu schauen, ob die Brillen alle funktionieren.

These prototypes will include in-lens displays, microphones and cameras — but they’ll have strict limitations on what they can do. For example, our AR prototypes don’t support photography and videography, though image data will be used to enable experiences like translating the menu in front of you or showing you directions to a nearby coffee shop.