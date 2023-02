Google KI-Event: Das wurde vorgestellt

Im Rahmen eines „KI-Events“ in Paris hat Google zahlreiche neue Funktionen präsentiert. Mit neuer hauseigener KI-gestützter Technologie will das Unternehmen das Erkunden von Informationen in der Google Suche, in Google Maps und für den Google Übersetzer verbessern.

Das sind die wichtigsten KI-gestützten Ankündigungen im Überblick:

Google Suche

Die Kombi-Suche in der Google Suche ist ab sofort in den Google-Apps für iOS- und Android-Geräte weltweit in allen Sprachen und Ländern verfügbar.

Mit der Kombi-Suche können Menschen auf eine neue Weise suchen, indem alle Arten von Informationen miteinander kombiniert werden: Text, Sprache, Bilder und mehr. So können Nutzer:innen hilfreiche Informationen zu allem, was sie sehen, hören und erleben, auf eine intuitive und natürliche Weise finden – sogar bei Fragestellungen, die zuvor nicht möglich waren.

Beispiel: Wenn man zu einem Teppich passende Kissen sucht, können Nutzer ein Foto des Teppichs in der Google App mit der Lens-Funktion machen und in der Suchleiste das Wort „Kissen“ ergänzen. In den Suchergebnissen werden visuelle Übereinstimmungen von Kissen angezeigt, die dem Muster des abfotografierten Teppichs entsprechen.

Die Kombi-Suche in 5 Schritten

Um loszulegen, öffnet die Google App und tippt auf das Lens-Symbol in der Suchleiste. Mit der Google Lens-Funktion könnt ihr direkt mit eurer Smartphone-Kamera suchen – entweder, indem ihr direkt ein Foto von dem macht, was ihr vor euch seht oder ein bereits bestehendes Bild / Screenshot öffnet. Wenn ihr das Bild via Google Lens gemacht oder das Bild / den Screenshot über Google Lens öffnet, habt ihr auch die Möglichkeit, die Suche auf einen bestimmten Ausschnitt einzugrenzen, indem ihr den Suchbereich auf dem Bildschirm markiert oder verschiebt. Im nächsten Schritt könnt ihr hochwischen, um zu den Suchergebnissen zu gelangen und mit ihnen zu interagieren. Mit der Option „+ Deiner Suche hinzufügen“ könnt ihr in der Suchleiste die Suchanfrage um weitere Details wie Suchbegriffe oder Fragestellungen ergänzen, um die Suche zu verfeinern.

Google Maps

Mit Indoor Live View für Google Maps soll man sich an unübersichtlichen Orten, wie zum Beispiel einem unbekannten Flughafen, leichter zurechtfinden. Das Feature soll „in den kommenden Monaten“ auf mehr als 1.000 neue Flughäfen, Bahnhöfe und Einkaufszentren gebracht – darunter auch in den deutschen Städten Berlin und Frankfurt.

Auch will Google Maps in den kommenden Monaten weltweit neue Funktionen (Ladestopps für Fahrten, das Finden von Ultraschnellladefunktionen, Ladestationen in den Suchergebnissen) für Elektroautofahrer einführen, die Autos mit integrierten Google Apps und Services fahren.

Google Übersetzer

Google hat außerdem neue KI-gestützte Funktionen für den Google Übersetzer vorgestellt. Diese sollen den Zugriff auf den Google Übersetzer vereinfachen, indem mehr anpassbare Funktionen, neue kontextbezogene Übersetzungsoptionen und ein neues Design angeboten werden.

So kann Google nach eigenen Angaben nun beispielsweise dank des maschinellen Lernens übersetzten Text in komplexe Bilder einbinden, sodass diese viel natürlicher aussehen.

Google zeigte obendrein zum Thema „KI in der Kulturwelt“ neun der interessantesten Projekte von Google Arts & Culture.

Video zum Google Event in Paris

