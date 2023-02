Google kündigt Event für kommende Woche an

Google hat kommende Woche zu einem Event eingeladen, welches am 8. Februar um 14:30 Uhr in Paris stattfindet. Das ist aber noch kein Hardware-Event, es geht um das wichtigste Produkt von Google: Die Suche. Was hat Google hier geplant?

Wir gestalten die Art und Weise, wie Menschen nach Informationen suchen, sie erkunden und mit ihnen interagieren, neu und machen es natürlicher und intuitiver als je zuvor, das zu finden, was Sie brauchen. Kommen Sie zu uns und erfahren Sie, wie wir den Zugang zu Informationen für Menschen auf der ganzen Welt verbessern – über die Suche, Karten und darüber hinaus.

Man kann derzeit nur spekulieren, aber im Rahmen der Geschäftszahlen hat Sundar Pichai angedeutet, dass wir bald eine KI-Lösung sehen werden und diese Woche wurden bekannt, dass Google sowas wie ChatGPT in die Suche einbauen will.

Warten wir mal ab, ob das wirklich eine große Produktankündigung wird, oder ob Google „nur“ ein paar Kleinigkeiten dabei hat. Wir werden das Event jedenfalls live verfolgen und falls es spannende Details gibt, dann erfahrt ihr das hier im Blog.

