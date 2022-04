Google Maps: Ampeln werden in Deutschland angezeigt

Google hatte in der letzten Woche verschiedene Neuerungen für seinen Kartendienst Google Maps angekündigt. Inzwischen landen auch hierzulande immer mehr Ampeln in Google Maps.

Google will der Navigation in Google Maps zahlreiche neue Details hinzufügen. Letzte Woche hieß es dazu noch: schon „bald“ sollen die User Ampeln und Stoppschilder entlang einer Route sehen können. Inzwischen tauchen auch in Deutschland immer mehr Ampeln in Google Maps auf.

Vor allem an Hauptstraßen fallen die neuen Ampelsymbole auf (Beispiel). Die Neuerung sollte auf Android, iOS, Android Auto und CarPlay sichtbar sein. Ich habe verschiedene Orte geprüft, in denen ich bereits zahlreiche Ampelkennzeichnungen finden konnte. Stoppschilder konnte ich hingegen noch keine ausfindig machen. Vermutlich wird das alles stufenweise eingespielt.

Auch sollen bald verbesserte Details wie Gebäudeumrisse und „interessante Gebiete“ in Google Maps dargestellt werden. In ausgewählten Städten sollen sogar noch detailliertere Informationen angezeigt, z. B. die Form und Breite einer Straße, einschließlich Mittelstreifen und Inseln.

