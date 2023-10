Google Maps bekommt immersive Ansicht für Routen und andere KI-Funktionen

Google Maps kündigt in einem aktuellen Update eine Reihe neuer Funktionen an. Zu den Highlights gehört „Immersive View for Routes“, eine Möglichkeit, die gesamte Reiseroute mehrdimensional zu visualisieren. Außerdem wird „Lens in Maps“ eingeführt, eine Funktion, die mittels künstlicher Intelligenz und Augmented Reality die Orientierung in einer neuen Umgebung erleichtern soll.

Obendrein werden die Karten mit realistischeren Gebäuden und detaillierteren Informationen aktualisiert. Für Fahrer von Elektrofahrzeugen wurden die Informationen über Ladestationen verbessert. Schließlich bietet die Suchfunktion von Google Maps eine visuelle Suche nach bestimmten Aktivitäten und Orten auf der Grundlage von Milliarden geteilter Fotos und KI-Analysen.

In Europa werden zudem KI-basierten Informationen zu Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 20 Länder – u. a. Deutschland – ausgeweitet.

Weitere Informationen und erste Einblicke in Bewegtbild, findet ihr im Blog von Google Maps.

