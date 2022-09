Google Maps: TIER E-Scooter-Routen starten in mehr Städten

Ab sofort werden die E-Scooter und E-Bikes von TIER als Verkehrsmittel in noch mehr Städten in der Google-Maps-App angezeigt.

Über die Navigations-App Google Maps können Routen für die Fahrzeuge von TIER geplant werden. Entscheiden Nutzer sich für einen E-Scooter oder ein E-Bike, werden sie in die TIER-App weitergeleitet. Die Integration ist aktuell in 207 Städten europaweit erfolgt, davon 97 in Deutschland, 12 in Österreich und 7 in der Schweiz – weitere Städte sollen folgen.

Die Integration der ersten TIER-Städte in Google Maps erfolgte bereits im Juli 2021. Die zu anfangs 42 Städte lagen in Deutschland, Finnland, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden und der Schweiz. In diesen Ländern sind jetzt zahlreiche neue Städte hinzugekommen.

Zusätzlich ist das Angebot nun erstmals in Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Irland, Israel, Italien, Niederlande, Slowakei, Spanien und Ungarn verfügbar.

So können TIER-Fahrzeuge über Google Maps angezeigt werden

Die Kooperation von Google Maps und TIER ermöglicht es Nutzern bei der Routenplanung, TIER-Fahrzeuge in der Nähe anzeigen zu lassen. Neben der klassischen Route sowie der Wegbeschreibung und Entfernung zum E-Scooter oder E-Bike erhalten Nutzer Informationen zur Fahrtdauer, eine Einschätzung zum Preis sowie die Reichweite des jeweiligen Fahrzeugs Unter der Registerkarte für Radwegbeschreibungen finden Nutzer die Option „TIER“ neben „Mein Fahrrad“. Mit einem Klick auf den TIER-Button zeigt Google Maps die nächstgelegenen verfügbaren E-Scooter und E-Bikes von TIER an. Um eine Fahrt hiermit beginnen zu können, werden Nutzer zur TIER-App weitergeleitet.

