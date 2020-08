Google Pay bekommt 2021 digitale Konten

Google hat bestätigt, dass man ab 2021 digitale Konten in den USA anbieten will. Man hat sich 8 Partner-Banken gesucht und die üblichen Dinge für Onlinebanking und Co. werden nur über Google Pay geregelt. Zum aktuellen Zeitpunkt kann man nicht davon ausgehen, dass es dieses Angebot bei uns geben wird.

Details zu den digitalen Konten für Google Pay stehen noch aus, aber gegenüber The Verge hat Google verraten, dass es sich um ein Angebot für die USA handeln wird. Google wollte aber noch nicht verraten, wie es mit physischen Karten aussieht. Seit April 2020 steht hier ja auch die Google Card im Raum.

Sicher ist jedenfalls, dass Google große Pläne für Google Pay hat und den Dienst ausbauen möchte. Bei Apple sorgt die Apple Card, die übrigens auch zu uns nach Deutschland kommen soll, für einen zusätzlichen Umsatz. Das strebt Google wohl auch an. Die Details wird Google aber vermutlich erst 2021 nennen.

