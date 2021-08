Sony will mit Xperia-Sparte erfolgreich sein

Vor ein paar Tagen haben wir darüber berichtet, dass Sony wohl keine konkreten Zahlen mehr zur Xperia-Reihe nennen wird. Einige Medien haben das als das Ende der Sparte interpretiert, aber dabei war klar, dass das definitiv nicht der Fall ist.

Sony hat eine neue Xperia-Strategie

Sony hat das aber dennoch mitbekommen und wollte sich nun zu diesem Thema äußern. Die Verkaufszahlen wird es weiterhin geben, das hat uns Sony in einem Statement geschrieben, allerdings bekommen wir sie nur noch einmal im Jahr.

-->

Das liegt laut Sony an einer neuen Strategie. Die Zahlen gibt es immer am Ende eines Geschäftsjahres, also irgendwann im April. Wir haben hier im April über die Zahlen der Xperia-Sparte berichtet, nun müssen wir also eine Weile warten.

Sony gibt seine Verkaufszahlen für Mobile-Produkte jährlich statt vierteljährlich bekannt, was auf unserer Strategie zur Produkteinführung beruht.

Sony will Erfolg der Xperia-Sparte

Kann man irgendwie auch verstehen, denn Sony veröffentlicht mittlerweile weniger Smartphones und da gibt es oft Phasen, wo kaum ein Gerät verkauft wird. Ich bin mal gespannt, ob das Xperia 1 III und Xperia 5 III im Winter besser ankommen.

Eine Sache wollte Sony in der Stellungnahme aber noch betonen: Die Xperia-Sparte lebt und man will damit erfolgreich sein. Sony entwickelt die Xperia-Smartphones nicht nur nebenbei, sondern hofft, dass sie auch möglichst oft gekauft werden.

Wir werden dann im Frühjahr 2022 sehen, ob das mit der neuen Xperia-Generation besser klappt. Bisher waren die Verkaufszahlen der Sparte rückläufig und ich bin mir noch nicht sicher, ob die neuen Modelle das Blatt schon wenden können.

Sony engagiert sich weiterhin voll und ganz für den Erfolg des Smartphone-Geschäfts. Wir sind zuversichtlich, dass unsere neuesten Xperia-Produkte das Nutzererlebnis mit ihren speziellen fotografischen und weiteren Funktionen bereichern werden.

Video: Das Sony Xperia 5 III

Kommentar: Hades und der Xbox Game Pass Mit Returnal wurde mein Interesse an sogenannten Rogue-like-Spielen geweckt und es entwickelte sich eine gewisse Hassliebe. Normalerweise mag ich das Prinzip nicht so sehr, doch hier war es gut umgesetzt und konnte mich bei Laune halten. Hades für die Xbox…16. August 2021 JETZT LESEN →

-->