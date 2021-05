Google Pixel 6 wird leider auch größer

Vor ein paar Tagen haben wir die ersten Renderbilder vom Google Pixel 6 und Pixel 6 Pro gesehen und diese Woche hat OnLeaks seine eigenen Bilder nachgereicht. Er ist eine der besten Quellen, daher wollen wir euch diese hier nicht vorenthalten.

Google Pixel 6: Kein kompaktes Modell

Das Design scheint nun also sicher und nach den Renderbildern vom Google Pixel 6 Pro, die uns auch das Detail mit der Periskop-Kamera verraten haben, gibt es jetzt auch die Bilder vom kleinen Google Pixel 6 – was aber leider größer wird.

OnLeaks hat verraten, dass das Google Pixel 6 jetzt 158,6 x 74,8 x 8,9 mm groß sein soll. Das neue Google Pixel 6 wäre demnach doch ein gutes Stück größer, als das aktuelle Google Pixel 5, welches mit 144,7 x 70,4 x 8 mm sehr kompakt ist.

Die Dicke könnte ich noch verzeihen, aber schade, dass es nun breiter wird und eigentlich auch recht lang ist. Das liegt daran, dass wir hier nun ein Display mit 6,4 Zoll haben, das aktuelle Pixel 5 kommt auf 6 Zoll (beide Displays sind flach).

So viel kompakter als das Google Pixel 6 Pro ist es also auch nicht, denn das ist 163,9 x 75,8 x 8,9 mm groß. Der Unterschied liegt also scheinbar in erster Linie in der Ausstattung und nicht in der Größe – was ich wirklich sehr schade finde.

Ich habe das Google Pixel 5 dafür gelobt, dass Google ein gutes und kompaktes Smartphone gebaut hat und es ist weiterhin einer meiner Android-Favoriten. Das wird sich im Herbst allerdings ändern, für mich ist das Pixel 6 nicht mehr kompakt.

