Wird das Google Pixel 6 Pro doch günstiger als erwartet?

Google wollte bei der ersten Pixel 6-Ankündigung noch keinen Preis nennen, den gibt es dann vermutlich erst zum Event im Oktober. Ein neues Gerücht will nun aber erfahren haben, dass das Pixel 6 bei gerade mal 649 Euro in Europa startet.

Das würde mich ehrlich gesagt überraschen, denn Google hat schon angedeutet, dass das neue Pixel-Lineup teuer sein wird. Das Google Pixel 6 Pro soll bei 899 Euro starten. Vermutlich gibt es mehrere Versionen (sprich: Speichergrößen).

-->

Versteht mich nicht falsch, 650 Euro und 900 Euro sind nicht günstig, aber ich habe mit locker 1000+ Euro beim Pro-Modell gerechnet. Immerhin ist die Konkurrenz hier angekommen und ich hätte maximal noch mit einer UVP von 999 Euro gerechnet.

Die heutige Quelle spricht auch davon, dass Google ein Event am 19. Oktober plant, was mittlerweile ziemlich offensichtlich ist, und dann ein Marktstart am 28. Oktober ansteht. Ich bin bei den Preisen noch skeptisch, aber es wäre natürlich eine kluge Entscheidung, wenn Google hier nicht ganz oben bei Apple und Co. mitspielt.

Video: Fazit zu Android 12

Was wäre wenn: Das Google Pixel Tablet Google gibt sich in diesem Jahr viel Mühe mit dem neuen Pixel-Smartphone und dann steht da auch die erste Pixel-Smartwatch im Raum. Was fehlt? Richtig, es gibt kein Tablet. Oder doch? Es gibt einen möglichen Hinweis für ein Comeback. Kommt…28. September 2021 JETZT LESEN →

-->