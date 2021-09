Was wäre wenn: Das Google Pixel Tablet

Google gibt sich in diesem Jahr viel Mühe mit dem neuen Pixel-Smartphone und dann steht da auch die erste Pixel-Smartwatch im Raum. Was fehlt? Richtig, es gibt kein Tablet. Oder doch? Es gibt einen möglichen Hinweis für ein Comeback.

Kommt ein neues Google Pixel Tablet?

Konkret geht es um ein neues Patent von Google, welches jetzt von LetGoDigital in Japan entdeckt wurde. Das zeigt ein mögliches Tablet von Google und man hat die passenden Renderbilder gebastelt. Kommt da also bald ein Google Pixel Tablet?

Da wäre ich bei einem Patent immer vorsichtig. Wenn es kurz nach einem Gerücht auftaucht, kann das ein zusätzlicher Hinweis sein. Ein Patent alleine bedeutet aber nur, dass das Unternehmen über sowas nachdenkt, mehr allerdings auch nicht.

Google ohne Fokus auf Tablets

Schauen wir uns doch mal die Lage bei Google an. 2017 stellte Google den Verkauf des Pixel C, einem Highend-Android-Tablet, ein. Ein Jahr später kam Android P auf den Markt und bei dieser Version wurden Tablets dann schon komplett ignoriert.

im selben Jahr zeigte Google dann das Pixel Slate, ein Tablet mit Chrome OS. Man war erfolgreich mit Chrome OS bei Laptops, also war es ein neuer Ansatz. Wie wir mittlerweile wissen ist Chrome OS für Tablets aber nicht wirklich eingeschlagen.

Die Android-Hersteller trennten sich daher von Tablets mit Android und nur noch wenige hielten daran fest. Der Grund war simpel: Wenn Android nicht für Tablets optimiert wird, dann muss man es selbst machen – und das ist eben sehr teuer.

Comeback der Android-Tablets

Samsung entschied sich diesen Weg zu gehen, die Konkurrenz nicht. Nun scheint eine kleine Trendwende zu kommen, denn Nokia plant ein Tablet, Oppo plant ein Tablet, Vivo plant ein Tablet, Realme plant ein Tablet, Xiaomi hat das neue Tablet schon gezeigt und Samsung hat weiterhin einige neue Tablets in Planung.

Kommt diese neue Android-Tablet-Offensive zufällig oder hat Google eventuell auch die Partner informiert, dass es ein Comeback für Android-Tablet mit einem eigenen Modell gibt? Entwickelt man also gerade ein neues Google Pixel Tablet?

In der Gerüchteküche deutete sich das bisher nicht wirklich an und Android 12 ist auch nicht für Tablets optimiert worden. Selbst mit Android 12.1 wird man zwar die Foldables in den Fokus rücken, aber keine Tablets. Sollte da eigene Hardware von Google geplant sein, dann müsste mit Android 13 wieder etwas mehr passieren.

Apple konnte sich mit dem iPad in den letzten Jahren jedenfalls ganz entspannt zurücklehnen und Marktführer bleiben. Meiner Meinung nach auch berechtigt, denn ohne Ambitionen von Google haben es die Android-Partner eben doch schwer.

Es wäre schön, wenn wir neben einem Pixel 6 Pro, einer Pixel Watch und einem Pixel Fold noch ein Pixel Tablet von Google sehen. Doch so sehr ich mir das (wie sicher viele von euch auch) wünschen würde, es bleibt derzeit Wunschdenken.

