Qi2 kommt noch 2023 mit über 100 neuen Produkten

Zum Start ins neue Jahr hat das Wireless Power Consortium (WPC) hat im Rahmen der CES 2023 eine neue Version des Standards für kabelloses Laden angekündigt.

Qi2 sollte noch in diesem Jahr kommen, doch nach der Ankündigung wurde es sehr ruhig. Jetzt geht es aber so langsam los und die ersten Produkte sind da. Laut WPC sind außerdem über 100 neue Produkte in der Testphase und kurz vor Release.

Den Anfang bei Smartphones macht die aktuelle iPhone 15-Reihe von Apple und das kommt nicht überraschend, denn Qi2 ist im Prinzip nur MagSafe für alle. Qi2 ist Qi mit einem Kreis aus Magneten, wie ihn Apple schon sehr lange im iPhone nutzt.

Noch keine Android-Smartphones mit Qi2

Wir haben auch schon das erste Zubehör mit Qi2 gesehen und genau das meint das WPC auch, wenn es über 100 kommende Produkte spricht. Wir wissen bisher noch nicht, wann die ersten Android-Hersteller ihre Produkte mit Qi2 präsentieren.

Ich bin mal gespannt, ob Qi2 dann im Samsung Galaxy S24 Ultra, im Google Pixel 9 Pro und Co. zu finden sein wird, denn diesen Marken passt es sicher nicht, dass der Standard von Apple kommt. Im Xiaomi 14 Pro ist zum Beispiel kein Qi2 verbaut und auch die Foldables von Samsung oder das Google Pixel 8 Pro haben noch kein Qi2.

Das Wireless Power Consortium verspricht jedoch, dass es ein „globaler Standard für kabelloses Laden“ wird und sich Qi2 „schnell“ verbreiten soll. Ich hoffe es, denn ich mag MagSafe und nutze das aktiv im Alltag, das darf sich gerne verbreiten.

