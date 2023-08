Google Pixel Watch: August-Sicherheitsupdate enthält sicherheitsbezogene Anpassungen

Das Thema Pixel Watch ist in den letzten Wochen stark in den Medien vertreten: Es gibt einige neue Details zum kommenden Nachfolgermodell, die passenden Watchfaces sind bereits aufgetaucht, ein Beta-Programm für kommende Wear OS Versionen ist in Arbeit und Wear OS 4 steht auch kurz vor der Veröffentlichung. Aber es gibt auch Neuigkeiten für die Besitzer der Pixel Watch.

Google Pixel Watch: Spannende Zeiten stehen bevor

Das jetzt veröffentlichte August-Sicherheitsupdate legt wie beim Februar-, Mai-, Juni– und Juli-Sicherheitsupdate den Fokus erneut auf die Sicherheit. Die Software-Aktualisierung trägt die Versionsnummer RWDC.230805.001 und steht ab sofort zum Herunterladen bereit.

Der neu eingeführte Wear OS-Sicherheitsbericht informiert über sicherheitsrelevante Anpassungen und Änderungen für den Monat August.

-->