Google Pixel Watch 2: Das sind die exklusiven und neuen Watchfaces

Google hat eine Pixel Watch 2 für den Herbst geplant und so langsam bekommen wir immer mehr Details. Die für mich derzeit wichtigste Frage (gibt es eine größere Version?) bleibt zwar ungeklärt, dafür bekommen wir immer mehr kleine Details.

Bei Android Authority hat man zum Beispiel die neuen Watchfaces aufgetrieben und gibt an, dass diese sehr wahrscheinlich exklusiv für die zweite Generation sind. Was ich schade fände, da muss uns Google schon einen sehr triftigen Grund nennen.

Google Pixel Watch 2: Vier neue Watchfaces

Das erste neue Watchface nennt sich „Accessible“ und sieht folgendermaßen aus:

Das zweite Watchface nennt sich „Arc“ und kommt mit etwas klassischer daher:

Das dritte Watchface nennt sich „Bold Digital“ und ist minimalistisch aufgebaut:

Das vierte Watchface nennt sich „Analog Bold“ und ist die analoge Version davon:

Da steckt in einigen Watchfaces ein Hauch von watchOS, einige Elemente kommen mir jedenfalls vertraut vor. Mein Favorit der neuen Watchfaces wäre „Accessible“, aber „Bold“ hat etwas, in beiden Versionen. Mit Wear OS 4 werden sich die Farben im Menü und den Wear OS-Apps übrigens an das jeweilige Watchface anpassen.

