Google Pixel Watch und Pixel Watch 2: Das Februar-Update ist da

Google hat es sich nicht nehmen lassen, auch für den Monat Februar ein entsprechendes Sicherheitsupdate für seine beiden Modelle der Pixel Watch-Reihe bereitzustellen. Das Sicherheitsupdate für Februar trägt die Versionsnummer TWD9.240205.001 und steht ab sofort für die Pixel Watch und die Pixel Watch 2 zur Verfügung.

Wie schon im letzten Monat liegt der Schwerpunkt des Updates auf sicherheitsrelevanten Anpassungen und der Schließung einiger Sicherheitslücken. Neue Funktionen sind im Update nicht enthalten, hierfür muss wohl auf Wear OS 5.0 gewartet werden.

Google Pixel Watch Update – Feb 2024

The February 2024 software update includes the latest security patches for Pixel Watch users.