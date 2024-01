Wear OS 5: Google bereitet großes Update für Smartwatches vor

Google hat wieder Interesse an Wear OS und während große Versionssprünge viele Jahre ein seltenes Thema waren, so finden diese jetzt wieder häufiger statt. Nach Wear OS 3 gab es eine kleine Pause und ein Punkt-Update, doch nach Wear OS 4 geht es direkt weiter und wir werden in diesem Jahr angeblich Wear OS 5 sehen.

Bei 9TO5Google hat man erfahren, dass Google an Wear OS 5 arbeitet und die neue Version vermutlich mit der Galaxy Watch 7-Reihe im Sommer eingeführt wird.

Wear OS 5 basiert auf Android 14

Letztes Jahr gab es Wear OS 4 ebenfalls mit der Samsung Galaxy Watch 6-Reihe, dann folgte die Pixel Watch. In diesem Jahr darf Samsung also wieder den Anfang im August machen und die Google Pixel Watch 3 dürfte dann im Oktober folgen.

Details zu Wear OS 5 haben wir noch nicht, aber Android 14 soll die Basis sein, die Plattform für Smartwatches hinkt also eine Android-Version hinterher. Dieser Schritt kommt übrigens nicht überraschend, denn wir haben 2022 gehört, dass es in Zukunft ein großes Update bei Wear OS pro Jahr geben soll – ähnlich wie bei Android.

Bisher hat die Plattform also gerne eine Android-Version übersprungen und dann einen großen Schritt gemacht, das ändert sich jetzt. Wir rechnen dann also 2025 mit Wear OS 6, was sicher auf Android 15 basiert, was in diesem Jahr erscheint.

Video: Das Google Pixel 9 Pro

