Google plant angeblich „ein neues Abo für alles“

Google wird in ein paar Tagen neue Hardware auf dem Pixel-Event am 4. Oktober zeigen, könnte aber auch ein neues Abo parat haben. In der App für Google Home hat man bei 9TO5Google einen Hinweis für ein neues Abo von Google gefunden.

Neues Abo für mehrere Google-Dienste

Im Code der App hat Google bereits eine Zeile mit einem „All-in-one“-Plan gepackt und spricht in der Beschreibung von einem Abo für Nest Aware und dazu gibt es noch 2 TB Speicher für die Cloud und Dienste wie Fotos, Drive, Gmail und mehr.

Klingt so, als würde man Google One mit Nest Aware bündeln, in der App ist aber kein Preis für diese neue Option zu finden. Es stellt sich auch die Frage, wie es mit anderen Diensten, zum Beispiel YouTube Premium oder YouTube Music aussieht, das Abo nennt sich immerhin „All-in-one“-Plan. Das sieht man in der App nicht.

Google hat mittlerweile ein großes Portfolio an Abos, es gibt zum Beispiel auch den Google Play Pass. Schauen wir mal, denn das klingt für mich nach einer Sache, die man auf einer Keynote ankündigt, die vielleicht noch passende Hardware mitbringt.

