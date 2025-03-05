Dienste

Google plant nächsten Schritt für Android Auto

Google hat in den letzten Jahren mit Gemini einen KI-Dienst aufgebaut, der zu den besten auf dem Markt gehört. Und nicht nur das, man macht weiterhin Druck und bringt neue Funktionen und erobert neue Plattformen – wie schon bald das Auto.

Es hat sich schon vor ein paar Wochen angedeutet, dass Gemini in Android Auto wandern wird und bei Android Authority konnte man den Dienst jetzt „triggern“. Er ist noch nicht für alle Nutzer aktiv, aber das ist sicher nur noch eine Frage der Zeit.

Eine weitere Frage ist, wie es mit Android Automotive aussieht, also der nativen Version, die man bei Polestar, Volvo und Co. findet. Ich gehe davon aus, dass wir Gemini mit dem neuen Update für 2025 ebenfalls sehen werden, da lässt sich das immerhin nicht so schnell lösen und es dürfte ein großes OS-Update benötigen.


