Google plant neuen und „aufgeladenen“ Assistant

Der Google Assistant soll mächtiger werden, Google plant jetzt eine „aufgeladene“ (supercharged) Version davon. In einem internen Schreiben an die Mitarbeiter heißt es, dass ein kleines Team bereits an dieser neuen Version bei Google arbeitet.

Die interne Mail, die Axios vorliegt, ist aber für einige Mitarbeiter negativ, denn bei Google nutzt man die Gelegenheit für eine kleine Umstrukturierung. Und das Ziel davon sind Entlassungen. Das Team rund um den Google Assistant wird kleiner.

In einer Stellungnahme schreibt Google, dass man „zutiefst engagiert“ bleibt und der Assistant „eine glänzende Zukunft“ besitzt. Ziel sei es jetzt, dass Elemente von Google Bard in den Google Assistant fließen und diesen noch „schlauer“ machen.

Ich glaube zwar nicht, dass der Google Assistant eingestellt wird, im Gegenteil, aber wenn Google über eine großartige Zukunft spricht, dann läuten die Alarmglocken.

