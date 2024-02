Google plant YouTube-App für Apple Vision Pro

Kurz vor dem Marktstart der Apple Vision Pro gab es viele Meldungen zu Apps, die sich bewusst gegen eine App für das VR-Headset entschieden haben. YouTube war dabei, was einige wunderte, denn die Videoplattform ist beliebt bei VR-Headsets.

Doch es wird eine App geben, so Jessica Gibby von Google im Gespräch mit The Verge, das „Wann?“ ist aber noch nicht geklärt. Bisher müssen Nutzer auf Safari für die Videos zugreifen, langfristig soll es aber eine vollwertige YouTube-App geben.

Mal schauen, ob andere Anbieter wie Netflix jetzt auch nachziehen, denn viele entschieden sich sogar für ein „opt out“ bei ihrer App. Bedeutet: Selbst die iPad-App, die man nutzen kann, wenn es keine spezielle App für die Apple Vision Pro gibt, haben sie gesperrt. Dabei ist es kein großer Aufwand, diese dafür anzupassen.

Das Interesse an der Apple Vision Pro war durchaus groß am ersten Wochenende, es gab viele neue Videos und auch sehr skurrile Beiträge. Und wir haben die ersten Nutzer gesehen, die damit in den USA durch die Straße laufen oder sie sogar beim Autofahren tragen. Ich fand das Video von Casey Neistat durchaus unterhaltsam:

