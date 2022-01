Google richtet sich mit neuen Chromebooks an Gamer

Es sieht so aus, als ob Steam für Chrome OS bald auf uns zukommt. Ziemlich genau zwei Jahre nach der ersten Meldung könnte das Projekt jetzt Realität werden und laut 9TO5Google sind auch direkt drei Gaming-Chromebooks in Planung.

Man spekuliert, dass HP und Lenovo zur ersten Welle gehören werden, der dritte Anbieter (man hat den Codenamen „Ripple“ entdeckt) ist aber nicht bekannt. Alle Chromebooks werden wohl mit RGB-Tastatur kommen – warum auch nicht.

Neue Zielgruppe für Google

Chromebooks wurden in den letzten Jahren sehr beliebt in Bildungseinrichtungen, vor allem in den USA. Im Highend-Bereich ist Chrome OS nicht so präsent, was ein Fokus auf Gaming-Chromebooks in diesem Jahr aber durchaus ändern könnte.

Google selbst dürfte in diesem Jahr noch nicht dabei sein, man hat jedenfalls Ende 2021 verraten, dass 2022 kein neues Gerät mit Chrome OS kommt. Es steht aber im Raum, dass man einen eigenen Chip für Laptops plant, also vielleicht erst 2023.

Die Google I/O ist immer ein guter Ort für solche Ankündigungen, es wäre also denkbar, dass Google den Schritt im Mai herum ankündigt und die Hardware dann im Herbst kommt. Ich rechne aber auch damit, dass das vorerst US-exklusiv ist.

