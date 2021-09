Google bestätigt Samsung Galaxy S21 FE

Samsung hat eine neue „Fan Edition“ für 2021 geplant, denn auch mit der aktuellen S21-Reihe wird es ein solches Modell geben. Das sollte wohl schon früher kommen, doch Samsung musste das Modell dann doch wieder auf Oktober verschieben.

Nun steht der Launch wohl bald an, denn Google selbst hat das „Samsung Galaxy S21 Fan Edition“ jetzt offiziell bestätigt. Das neue Smartphone ist bereits direkt im Entwicklerbereich zu sehen, auch wenn dort noch keine Details genannt werden.

Das Samsung Galaxy S20 FE war ein sehr gutes Gesamtpaket, es wurde von vielen sogar als das beste Smartphone der S20-Reihe bezeichnet (mit Blick auf den Preis) und ich vermute mal, dass das neue FE-Modell in die gleiche Richtung gehen wird.

Angeblich soll der Vorverkauf am 20. Oktober starten, Samsung könnte das Galaxy S21 FE also an diesem Tag vorstellen. Ich rechne mit einer kurzen Pressemitteilung und gehe nicht davon aus, dass man noch ein Unpacked-Event geplant hat.

