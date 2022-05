Google vs. Apple: Wenn dir die eigene Werbung auf die Füße fällt

Google hat gestern wie erwartet das Pixel 6a vorgestellt und erweitert die Pixel 6-Reihe um ein drittes Smartphone. Gleichzeitig fällt Google die eigene Werbung aus dem letzten Jahr auf die Füße.

Nicht mal ein Jahr ist es her, da hat Google in einem Werbespot Apple aufs Korn genommen. Der ganze Clip (nachfolgend eingebunden) drehte sich um den 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, den das Google Pixel 5a verbaut hat, aktuelle Apple iPhones allerdings nicht.

Google wies in dem Video auf das „perfekt symmetrische technische Wunderwerk“ hin und ließ einen Sprecher an die Arbeit, der mächtig wie Apples ehemaliger Chefdesigner Jonathan Ive klingt. Ein klarer Seitenhieb Richtung Cupertino also.

Nun wurde allerdings das Google Pixel 6a offiziell vorgestellt. Nicht nur dem Namen nach der Nachfolger des Pixel 5a. Und, man mag es kaum glauben, das Gerät bietet (wie auch das Pixel 6/Pro) keinen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss. Wie schnell man doch die Sticheleien gegen die Konkurrenz vergessen kann.

Die Spezifikationen aller Pixel Smartphones von Google könnt ihr auf dieser Webseite unkompliziert vergleichen.

Video: Google Pixel 5a „The Circle Comes Full Circle“

