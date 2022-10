Google will jetzt die Gamer mit neuen Chromebooks abholen

Google hat eine neue Zielgruppe für Chromebooks auf dem Schirm: Gamer. Das hat sich bereits angedeutet und jetzt ist es offiziell. Den Anfang machen drei Modelle und Acer, Asus und Lenovo sind dabei. Erste Details dazu gibt es weiter unten.

Neben besseren Displays und RGB-Tastaturen liegt der Fokus von Google auf dem Cloud-Gaming, immerhin sind Chromebooks weiterhin keine potenten Rechner. Es gibt bei den drei neuen Modellen sogar direkt schon zwei Laptops mit Wi-Fi 6E.

Die Ironie an dieser Ankündigung: Google vermarktet die Chromebooks jetzt als ultimative Cloud Gaming Maschinen. Allerdings hat man den eigenen Cloud-Dienst offiziell eingestellt, in diesem Fall gibt es Nvidia GeForce Now für die Chromebooks.

Es wird auch bei Cloud-Spielen bleiben, denn die Power reicht nicht für Highend-Spiele auf den Rechnern aus. Google entwickelt das OS als Basis, die Hardware und die Dienste kommen aber von Drittanbietern, da sind also viele Parteien beteiligt.

In den USA geht es noch im Oktober los, in Deutschland sollen die Chromebooks in Q1 2023 kommen. Allerdings bin ich mal gespannt, ob das wirklich interessant für Gamer ist, immerhin kann man den Dienst auch auf vielen anderen Laptops nutzen.

Weitere Details gibt es auf dieser Seite von Google.

Das sind die ersten Gaming-Chromebooks

PlayStation 5: Sony hat sehr große Pläne für 2023 Im aktuellen Geschäftsjahr rechnet Sony mit ca. 18 Millionen verkauften Einheiten der PlayStation 5. Da liegt noch eine Menge vor Sony, aber man will die Zahl rund um Weihnachten steigern und mit God of War Ragnarök steht ein Blockbuster an.…11. Oktober 2022 JETZT LESEN →

-->