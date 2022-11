Günstiges Elektroauto: Aiways U6 SUV-Coupé ab sofort bestellbar

Nach der Europapremiere startet das neue Aiways U6 SUV-Coupé aus China nun in Deutschland in den Verkauf. Im Vergleich zum Mitbewerb in der gleichen Klasse dürfte es das aktuell günstigste Modell dieser Art sein.

Ab sofort ist das „Lifestyle-Modell“ in der Prime-Ausstattung mit der 63 kWh-Batterie in Deutschland zu einem Nettolistenpreis ab 39.990 Euro sowohl online als auch beim stationären Verkaufspartner Euronics bestellbar. Damit qualifiziert es sich auch nach der ab 1. Januar 2023 in Kraft tretenden neuen Förderrichtlinie für die höchste Prämie des Umweltbonus. Inklusive Mehrwertsteuer und Fracht starten die Verkaufspreise nach Abzug des BAFA-Anteils bei 41.000,60 Euro.

Parallel zur Markteinführung hat der Fahrzeughersteller aus Shanghai seine Service-Partnerschaft mit ATU vertieft. Der Service-Anbieter baut parallel mit der Einführung des U6-Modells im ersten Quartal seine Aiways Service-Stützpunkte auf 50 Filialen im gesamten Bundesgebiet aus und bietet in allen anderen Werkstätten bundesweit ebenfalls die Möglichkeit der Betreuung.

Eckdaten Aiways U6:

Motorleistung 160 kW / 218 PS

Reichweite (WLTP) 400 km

Maximales Drehmoment 315 Nm

Schnellladezeit: 35 min von 20 % auf 80 % an HPC-Stationen

0-100 km/h in 7 Sek

Batteriekapazität 63 kWh

Gewicht 1.790 kg

