Guter Tipp: 6 Monate Apple TV+ als PS5-Besitzer kostenlos mitnehmen

Vor ein paar Tagen habe ich mitbekommen, dass man als Besitzer einer PlayStation 5 gerade 6 Monate kostenlos bei Apple TV+ bekommen kann. Da dachte ich dann aber noch, dass das sicher nur so ein Angebot für Neukunden sein wird.

Nun, dem ist nicht so, denn dieses Angebot gilt auch für Nutzer, die bereits Apple TV+ genutzt haben (auch wenn es nur das Probeabo war). Und man muss auch kein aktives Abo haben, man kann es einfach so (so mein Stand) aktivieren.

So bekommt ihr die Freimonate

Das funktioniert ziemlich simpel: Ladet euch die App für Apple TV+ auf eurer PlayStation 5 herunter und startet sie. Ich habe heute ein Update für die App auf der PS5 installiert und sie danach eher versehentlich ganz kurz gestartet.

Direkt beim Start der App wurden mir dann 6 Freimonate bei Apple TV+ angezeigt und was soll ich sagen, da ich das Abo in den nächsten Monaten (Ted Lasso und Foundation) sowieso buchen wollte, habe ich das mal mitgenommen.

Falls ihr also bereits eine PlayStation 5 ergattern konntet, ich weiß, die ist auch fast ein Jahr nach Marktstart quasi durchgehend ausverkauft, dann schaut doch mal in der App von Apple vorbei und schnappt euch kostenlos ein halbes Jahr.

PS: Es gibt auch eine PlayStation-Sonderseite für diese Aktion.

