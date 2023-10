hagebau und Numbat bauen Elektroauto-Schnellladesäulen an Baumärkte

Die hagebau Gruppe und das „Cleantech“-Unternehmen Numbat haben eine Partnerschaft geschlossen, um den Ausbau von Elektroauto-Schnellladestationen in Deutschland voranzutreiben.

Numbat plant den Ausbau von Schnellladesäulen mit Batteriespeicher an zahlreichen hagebaumärkten in Deutschland, um Elektroautobesitzern ein schnelles Aufladen ihrer Fahrzeuge in nur 15 bis 20 Minuten zu ermöglichen. Der Ausbau soll bereits 2023 beginnen.

Die eingesetzte Kombination aus Ultraschnellladesäule und Batteriespeicher bietet verschiedene Vorteile, unter anderem die Nutzung eines Niederspannungsanschlusses, wodurch aufwendige Baumaßnahmen und hohe Kosten für einen Mittelspannungsanschluss entfallen.

Darüber hinaus kann die integrierte 200-kWh-Batterie Strom mit einer Leistung von bis zu 300 kW an die Elektroautos abgeben und auch für das Energiemanagement von Unternehmen genutzt werden, indem sie PV-Strom speichert und Lastspitzen vermeidet.

