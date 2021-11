Wird Half-Life Citadel ein Spiel für das Steam Deck?

Half-Life 3 ist nicht komplett ausgeschlossen, doch es arbeitet nur noch ein ganz kleines Team an dem Projekt und das Ziel ist derzeit nicht, dass wir diesen Titel in absehbarer Zeit sehen werden, so eine bekannte Quelle namens Tyler McVicker.

Neues Half-Life soll geplant sein

Doch Valve hat etwas geplant und will wohl passend zum Steam Deck, was 2022 kommt, ein neues Spiel der Half-Life-Reihe veröffentlichen. Der Titel nennt sich im Moment „Citadel“ und es ist eine Mischung aus Action und auch etwas Strategie.

Mehr Details haben wir nicht, aber es wäre ein durchaus logischer Schritt, wenn man die neue Hardware mit einem neuen Half-Life füttern würde. Das ist immerhin eine populäre Marke bei Gamern und könnte die Verkaufszahlen etwas pushen.

Die Frage, die Tyler McVicker nicht beantworten kann: Ist Half-Life Citadel (oder wie auch immer der finale Name lauten wird) exklusiv für das Steam Deck? Valve ist durchaus offen für andere Plattformen, aber so könnte man den Handheld pushen.

Bei Half-Life Alyx, was auch ein verdammt gutes VR-Spiel ist, stieg die Nachfrage nach dem VR-Headset von Valve nach der Veröffentlichung jedenfalls an. Und das, obwohl es nicht exklusiv dafür war. Klingt für mich also alles durchaus logisch.

