HERE WeGo Navigation: 3D-Raumklang und Anzeige von Blitzerkameras

Die HERE WeGo Navigation hat aktuell mal wieder ein Update verpasst bekommen. Damit halten zwei neue Funktionen Einzug.

Die App HERE WeGo erhält seit dem großen Redesign immer wieder neue Funktionen. Die Features landen auf iOS und Android nicht gleichzeitig, aber am Ende natürlich dennoch auf beiden Plattformen. Heute nun gab es schonmal das neue Update für iOS. Das bringt 3D-Raumklang für die Navigationsanweisungen mit. Man verspricht dabei Surround-Sound für intuitive Routenführung.

-->

Auch lässt HERE WeGo die User nun wissen, wenn sich diese einer Blitzerkamera nähern. Die Option ist in den Routenoptionen zu finden und funktioniert nur in Ländern, in denen solch eine Warnung erlaubt ist. Hierzulande also vermutlich nicht. Weiterhin möglich ist natürlich die Warnung beim Überschreiten der erlaubten Geschwindigkeit.

Pendler-Aktion: E-Scooter-Verleiher TIER verschenkt 15.000 Fahrten Der E-Scooter-Verleiher TIER startet an den „GDL-Streiktagen“ eine Aktion und bietet insgesamt 15.000 kostenlose E-Scooter- und E-Moped-Fahrten für Pendler (und alle anderen Kunden ebenso) an. In deutschlandweit insgesamt 60 Städten können die E-Scooter und E-Mopeds von TIER aktuell gemietet und…23. August 2021 JETZT LESEN →

-->