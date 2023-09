Hermès: Apple-Partner setzt weiterhin auf Leder

Das Apple Event wird nicht nur als Event für das neue Apple iPhone und die neue Apple Watch in Erinnerung bleiben, es war vor allem eine Keynote, in der Apple den Fokus so richtig auf Umweltschutz gelegt hat. Es gab zwei neue Mitteilungen zum Umweltschutz, einen Werbeclip mit „Mutter Erde“ und das offizielle Aus von Leder.

Hermès hält an Lederbändern fest

Im Rahmen der Keynote war auch wieder Hermès als Partner dabei, die ebenfalls neue Bänder ohne Leder für die Apple Watch zeigten, die man sich auch danach bei Apple selbst anschauen konnte. Doch Hermès scheint das mit der Umwelt nicht ganz so eng zu sehen und hat ganz heimlich ein neues Leder-Lineup vorgestellt.

Auf der Webseite von Apple wird es diese Produkte nicht geben, aber auf der Seite von Hermès wirbt man mit neuen Lederarmbändern für die Apple Watch Series 9. Theoretisch gibt es also weiterhin eine neue Apple Watch mit Lederarmband, denn Hermès verkauft im Shop natürlich eine Kombination aus Hardware und Band.

Ich habe Apple gestern noch verteidigt und gesagt, dass da natürlich auch sehr viel Marketing dabei ist, man sich aber ruhig für so einen Schritt feiern darf. Das bietet aber unnötige Angriffsfläche, denn Hermès ist ein direkter Partner und die Apple Watch Series 9 in Space Black mit Lederarmband wird nur für die Marke produziert.

Grundsätzlich ist es natürlich okay, wenn Hermès das macht, aber dann darf man sich nicht mit Apple auf die große Bühne stellen. Ich kann verstehen, dass Hermès, (die vom Sattlerwesen und der Lederverarbeitung kommen) Leder anbieten will, aber ich kann auch verstehen, wenn das jetzt viele als Doppelmoral sehen werden.

Apple: Die neuen AirPods Pro sind wirklich neu Wir wussten schon vor der Keynote, dass Apple die AirPods Pro aktualisiert und im Grunde nur eine Sache plant: Ein Case mit USB C. Doch es kam anders, denn die […]14. September 2023 JETZT LESEN →

-->