Hogwarts Legacy bekommt DLC: Gute Nachricht für alle Fans

Hogwarts Legacy war eines der erfolgreichsten Spiele von 2023 und ein großer Erfolg, daher plant Warner mittlerweile ein Potterverse mit weiteren Spielen. Es ist auch Hogwarts Legacy 2 in Entwicklung, aber Fans bekommen vorher neue Inhalte.

Hogwarts Legacy bekommt Definitive Edition

Der gut informierte Tom Henderson hat bei Insider Gaming verraten, dass eine „Definitive Edition“ von Hogwarts Legacy in Entwicklung ist. Diese kommt mit neuen Quests und wird 10-15 Stunden zusätzliches Material für Hogwarts Legacy bieten.

Diese neuen Inhalte wird man allerdings auch als DLC erwerben können, so die Quelle, die Geschichte geht also weiter. Wobei wir noch keine Details zu dieser haben und auch noch keinen Preis für das DLC kennen, es sollen 20-30 Dollar sein.

Hogwarts Legacy DLC für 2025 in Planung

Das DLC könnte 2025 kommen, so die Quelle, eine Ankündigung dürfte also nicht mehr zu lange dauern, vielleicht kommt sie im Dezember im Rahmen der The Game Awards 2024. Hogwarts Legacy kam Anfang 2023 auf den Markt und da das DLC deutlich später kommt, war es wohl nicht von Anfang an für das Spiel geplant.

In der heutigen Zeit werden ja gerne Inhalte in der finalen Version gestrichen, damit man mit einem DLC später Geld verdienen kann, aber hin und wieder kommt es vor, dass ein Spiel abgeschlossen ist und ein DLC nach Release in Entwicklung geht.

