Hogwarts Legacy 2 kommt: Entwickler bestätigen den Nachfolger

Hogwarts Legacy ist eines der erfolgreichsten Spiele von 2023 und war für Warner ein großer Erfolg. Man gab bereits an, dass dies nur der Anfang sei und sowas wie ein „Potterverse“ kommt, aber ein Nachfolger wurde bisher nicht offiziell bestätigt.

Es gibt seit einer Weile diverse Hinweise, aber Hogwarts Legacy 2 wurde erst jetzt von Gunnar Wiedenfels bestätigt. Ein Nachfolger von Hogwarts Legacy habe jetzt „höchste Priorität“, so der CFO von Warner laut Variety auf einem Event in den USA.

Doch bevor wir uns mit Hogwarts Legacy 2 beschäftigen, liegt der Fokus in diesem Monat auf Harry Potter Quidditch Champions, denn das beliebte Spiel der Reihe wurde nicht mehr nachgereicht und erscheint stattdessen als eigenständiges Spiel.