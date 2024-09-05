Hogwarts Legacy 2 kommt: Entwickler bestätigen den Nachfolger
Hogwarts Legacy ist eines der erfolgreichsten Spiele von 2023 und war für Warner ein großer Erfolg. Man gab bereits an, dass dies nur der Anfang sei und sowas wie ein „Potterverse“ kommt, aber ein Nachfolger wurde bisher nicht offiziell bestätigt.
Es gibt seit einer Weile diverse Hinweise, aber Hogwarts Legacy 2 wurde erst jetzt von Gunnar Wiedenfels bestätigt. Ein Nachfolger von Hogwarts Legacy habe jetzt „höchste Priorität“, so der CFO von Warner laut Variety auf einem Event in den USA.
Doch bevor wir uns mit Hogwarts Legacy 2 beschäftigen, liegt der Fokus in diesem Monat auf Harry Potter Quidditch Champions, denn das beliebte Spiel der Reihe wurde nicht mehr nachgereicht und erscheint stattdessen als eigenständiges Spiel.
Fehler melden5 Kommentare
Du bist hier:
Weitere Neuigkeiten
Das Spiel war für mich alles andere als gut, eher zu sehr 08/15. Aber wer es mag :-))
Tolle Nachricht. Das war für mich eines der besten Open-World-Spiele der letzten paar Jahre. Und das finde ich, obwohl die Welt eigentlich so gar nicht meine ist und ich auch kein einziges Harry Potter Buch gelesen und nicht einen einzigen Film dieses Franchises gesehen habe. Aber das Spiel war einfach sehr gut gemacht. Was Jonas im anderen Kommentar mit „ 08/15 Ubisoft Open-World“ meint, kann ich in Bezug auf dieses Spiel nicht nachvollziehen. Konkret nennt er auch nur einen Grafikbug, den ich nicht hatte.
Das war kein Grafikbug! Es geht darum dass man im Spiel nichts suchen muss sondern fast alles auf einer Karte schon bekommt. Es ist alles einfach eine riesige Checkliste. Nach BOTW ist ein solches Spiel einfach nur anstrengend bzw. enttäuschend. Die Story war ja auch nicht so mega.
Dass eine zu einfache Sammelaufgabe das Spiel anstrengend macht, ist auch eine sehr „besondere“ Logik. Zumal es um eine optionale Aufgabe geht, die niemand erledigen muss.
Natürlich muss kein Spiel jedem zusagen. Geschmäcker sind individuell. Aber dass dieses Spiel insgesamt extrem positiv aufgenommen wurde, hat schon Gründe. Dem wäre nicht so gewesen, wäre das Spiel tatsächlich „08/15“ gewesen. Da wurde schon auch sehr vieles sehr richtig gemacht, wenn auch sicher nicht alles. Und ja, egal wie gut ein Spiel ist, jeden kann es natürlich nicht abholen.
Ich bleibe trotzdem dabei: Für mich eines der besten Open-World-Spiele der letzten paar Jahre und ich freue mich auf den Nachfolger.
So schön liebevoll die Kulisse auch gemacht ist, hat mich Hogwarts Legacy nicht abgeholt. Das Spiel ist mir zu sehr 08/15 Ubisoft Open-World. Fing schon im Intro an, wo mir Positionen von Dingen die man suchen sollte auf der Karte und im Sichtfeld angezeigt wurden, auch durch Wände hinweg. Sowas zerstört das Spielgefühl extrem!