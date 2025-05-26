Smart Home

Homematic IP integriert DoorBird Türstationen

Autor-Bild
Von
|
250526 Pi Doorbird Und Homematic Ip Jetzt Vernetzt

Mit dem Update 3.5.12 der Homematic IP App wird eine neue Schnittstelle zwischen den DoorBird-Türstationen und dem Homematic IP Smart-Home-System eingeführt.

Mithilfe dieser sogenannten Cloud-to-Cloud-Integration können Nutzer über die Homematic IP App auf die Funktionen der DoorBird-Geräte zugreifen. Das Update wird ab dem 27. Mai 2025 schrittweise bereitgestellt und richtet sich an Anwender mit einem Homematic IP Access Point oder einer Home Control Unit.

Die Verbindung der beiden Systeme erlaubt es, bei Betätigung der Türklingel Benachrichtigungen auf dem Smartphone zu erhalten und direkt über die App mit Besuchern zu kommunizieren. In der App können zudem die übertragenen Video- und Audiosignale angezeigt werden.

Auf Wunsch kann die Tür auch direkt über das System geöffnet werden. DoorBird-Geräte lassen sich in diesem Zusammenhang mit verschiedenen weiteren Komponenten von Homematic IP kombinieren.

Technische Kompatibilität und Sicherheitsversprechen

DoorBird-Geräte der Serien D11 und D21 sind mit dem neuen System kompatibel. Nutzer können integrierte Funktionen wie Bewegungsmelder oder Relais für Automatisierungen im Smart-Home-Bereich verwenden. Dadurch soll die Türkommunikation nicht nur komfortabler, sondern auch vielseitiger in bestehende Haussteuerungen integriert werden können.

Beide Unternehmen betonen die Einhaltung hoher Sicherheitsstandards bei der Datenverarbeitung. Die Kommunikation ist laut Hersteller verschlüsselt und erfüllt aktuelle Datenschutzanforderungen. Die Cloud-Infrastruktur von Homematic IP wird ausschließlich in Deutschland betrieben.

Zu den Homematic IP Komponenten →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smart Home / Homematic IP integriert DoorBird Türstationen
Weitere Neuigkeiten
OneOdio Focus A6 ANC-Kopfhörer ausprobiert – Preisbrecher mit hervorragendem Gesamtpaket
in Audio
Toniebox 2 und Tonieplay vorgestellt: Neue Generation interaktiver Audio-Unterhaltung
in Hardware
TP-Link stellt Babycam Tapo C840 vor – mit KI-Funktionen und 4-MP-Auflösung
in Hardware
Happy Sim
Happy SIM erweitert 5G-Angebot mit Freimonaten
in Tarife
Perso Smartphone
Deutschland bereitet digitale Brieftasche vor
in Marktgeschehen
Youtube
YouTube erweitert Fan-Offensive: So können Zuschauer Creator groß machen
in Dienste
MediaMarkt Saturn startet digitalen Assistenten für Eigenmarken-Support
in Handel
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Mobilfunk-Discounter im Service-Test: freenet, fraenk und ja! mobil können punkten
in Provider
Youtube Tv Header
YouTube startet Beta für Android TV
in News
Google Bard Gemini
Google präsentiert neues Bildbearbeitungsmodell in Gemini
in Dienste