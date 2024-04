Homematic IP: Wechselaktion für Gigaset-Kunden

Die Cloud-Dienste für die Gigaset Smart Home/Care Produkte wurden Ende März 2024 eingestellt, wodurch die Apps und vernetzten Geräte nicht mehr nutzbar sind. Das war ein Schlag ins Gesicht vieler Kunden. Für „gestrandete“ Gigaset-Nutzer hat der Onlineshop ELV eine Wechselaktion ins Leben gerufen. Bei dieser gibt es hohe Rabatte auf Produkte von Homematic IP.

Die Kunden können bis Ende Mai 2024 ausgewählte Homematic IP Produkte mit einem Rabatt von 50 % auf den aktuell gültigen Verkaufspreis erwerben, der Erwerb eines Homematic IP Access Points ist hierbei verpflichtend. Der maximale Gesamtrabatt beträgt 500 €.

Zur Nutzung des Angebots muss man das Bestellformular von der ELV-Webseite herunterladen, vollständig ausfüllen und per E-Mail an ELV senden. In dem Formular müssen die Adressinformationen der teilnehmenden Person, der Activation Code der Gigaset Elements Base und die gewünschten Homematic IP Produkte angegeben werden.

Verschiedene Startersets von Homematic IP sind auch bei Amazon zu bekommen.

