Honda plant 30 neue Elektroautos bis 2030

Honda ist nicht direkt als Vorreiter der Elektromobilität bekannt und auch nicht unbedingt als Taktgeber in der Gegenwart. Der Honda e ist schön, aber mit Blick auf die Konkurrenz und die Elektro-Plattformen doch etwas teuer für die Specs.

Honda peilt 2 Millionen Elektroautos pro Jahr an

Das soll sich aber ändern, wenn auch erst so richtig ab 2024. Doch dann ist viel bei Honda geplant und bis 2030 sollen 30 neue Elektroautos auf den Markt kommen. Die Marke peilt einen Absatz von 2 Millionen Elektro-Einheiten in ca. 10 Jahren an.

Dazu gehört unter anderem die Partnerschaft mit GM, aber auch der Deal mit Sony. Der Großteil der Investitionen (5 von 8 Milliarden Yen) wird in die Elektromobilität und Software in den kommenden Jahren fließen, der Verbrenner ist am Ende.

Der Fokus wird übrigens am Anfang auf dem US-Markt, China und Japan liegen, bei uns wird die Elektro-Offensive von Honda erst gegen 2026 beginnen. Und sie soll alle Bereiche (vom elektrischen Kleinwagen bis zum teuren Flaggschiff) beinhalten.

