Honor 50-Reihe kommt im Juni: Comeback mit Snapdragon und Google?

Honor hat bereits bestätigt, dass wir diesen Monat die neue 50er-Reihe sehen werden und nun gibt es auch ein Datum: Das Event findet am 16. Juni 2021 statt.

Bisher wurde das Datum nur über Weibo in China geteilt, aber die globalen Kanäle von Honor haben die„Honor 50 Serie“ in den letzten Tagen auch angeteasert. Es wäre also durchaus denkbar, dass das ein globaler Launch von Honor wird.

-->

Honor mit Snapdragon (und Google?)

Ein Modell der neuen Reihe wird den Snapdragon 778 nutzen, das ist offiziell von Honor und Qualcomm bestätigt worden. Wir gehen außerdem davon aus, dass es auch die Dienste von Google mit diesem Comeback von Honor geben wird.

Honor arbeitet jedenfalls an einem Comeback für Deutschland, wollte uns bei der letzten Meldung aber noch nicht bestätigen, ob die Google-Dienste dabei sind und ob die neue Reihe zu uns kommt. Es deutet einiges darauf hin, aber wir wissen es im Moment noch nicht. Sollten wir mehr hören, reichen wir die Details nach.

Kurzer Hinweis: Die 50er-Reihe wird nicht die Flaggschiff-Reihe von Honor sein, das ist die (gehobene) Mittelklasse. Die Magic-Reihe wird die Highend-Reihe und diese könnte uns dann auch erst Ende 2021 (Weihnachtsgeschäft?) erwarten.

Das war es: LG verlässt endgültig den Smartphone-Markt LG hat im April bekannt gegeben, dass man sich offiziell von der Smartphone-Sparte trennen möchte. Geplante Modelle wie ein LG Velvet 2 Pro wurden noch an Mitarbeiter verkauft, doch es war klar, dass das Ende für LG endgültig feststeht. LG…31. Mai 2021 JETZT LESEN →

-->