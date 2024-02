Honor Magic 6 Pro: Flaggschiff startet mit Mega-Angebot in Deutschland

Honor hat heute das Magic 6 Pro für Deutschland angekündigt und bei uns wird heute auch noch ein Testbericht online gehen, aber ich wollte euch die Details, da nicht jeder das Review lesen möchte, vorab mitteilen. Denn die sind spannend.

Die Spezifikationen kennt man so von einem Android-Flaggschiff, ihr findet sich ein bisschen weiter unten als Übersicht. Doch was kostet das Honor Magic 6 Pro bei uns? Es sind wie erwartet 1.299,90 Euro. Das ist okay, aber auch nicht extrem gut.

Ein Samsung Galaxy S24 Ultra liegt mittlerweile unter diesem Preis und daher gibt es für Vorbesteller im Shop von Honor einen Code, bei dem euch direkt 300 Euro abgezogen werden. Damit landet man zum Start bei sehr guten 999,90 Euro.

Honor Magic 6 Pro: Die Spezifikationen

6,8 Zoll (FHD+, 120 Hz, 5.000 nits)

Snapdragon 8 Gen 1 mit 12 GB RAM

512 GB interner Speicher

Triple-Kamera: 50 MP Haupt 50 MP Ultraweit 180 MP Zoom Front: 50 MP

5.600 mAh Akku

Android 14 mit MagicOS 8

Es gibt einen 3D-Scanner auf der Front, einen Fingerabdrucksensor unter dem Display, UWB fehlt, es gibt Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, Stereo-Speaker und das Honor Magic 6 Pro wiegt 225 Gramm. Eine IP68-Zertifizierung gibt es auch und bei uns in Deutschland kann man es in Schwarz und Grün (Kombination mit Gold) kaufen.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->