Wie viele Android-Updates gibt es? Honor äußert sich zur Strategie

Bei Honor tritt man jetzt wieder mit einem richtigen Android-Flaggschiff bei uns in Deutschland an, denn das Honor Magic 4 Pro kommt nach Deutschland. In meinem Vergleich konnte es nicht mit Samsung mithalten, was an mehreren Gründen lag.

Ein wichtiger Punkt war die Update-Politik von Honor, denn da kannte ich schon die globale Strategie. Diese Woche hat sich aber auch Honor Deutschland bei uns mit einer Mail gemeldet und über Android-Updates und die Strategie gesprochen.

Es wird beim Honor Magic 4 Pro zwei große Updates geben, man bekommt also noch Android 13 und Android 14 und dann ist Schluss. Bei der Sicherheit will man vier Jahre lang Updates liefern. Honor spricht zwar immer von „mindestens“, aber da gilt wie immer: Verlasst euch nur darauf, mehr Updates sind nicht garantiert.

Und ich glaube auch nicht, dass es mehr werden.

Honor gibt auch an, dass man die „Update-Richtlinie“ kontinuierlich überarbeitet und sich immer etwas ändern kann. Und hier das komplette Statement von Honor:

Bei HONOR verfolgen wir die Mission unseren Kunden die besten Produkte zu präsentieren. Die Software-Erfahrung ist ein wichtiger Teil des Kundenerlebnisses mit unseren Produkten – entsprechend haben wir auch dort den Anspruch an höchste Qualität. Wir möchten, dass unsere Kunden ihre HONOR-Geräte für eine lange Zeit sicher und komfortabel nutzen können. Entsprechend überarbeiten wir aktuell unsere Richtlinie zu Softwareupdates. Das erste Gerät im Rahmen der neuen Update-Richtlinie ist das HONOR Magic4 Pro, das mindestens zwei größere Android-Software-Updates sowie mindestens vier Jahre lang Sicherheits-Updates erhalten wird. Wir arbeiten weiterhin kontinuierlich an der Überarbeitung unserer Update-Richtlinie und werden Sie dahingehend informieren, sobald neue Informationen zur Verfügung stehen.

