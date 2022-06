Vivo X80 Pro: Das Android-Flaggschiff ist viel teurer als erwartet

Vivo hat im Mai verraten, dass wir in diesem Jahr auch mal das richtige Flaggschiff in Deutschland sehen werden, das Vivo X80 Pro. Und da es schon offiziell in China vorgestellt wurde, war nur der Preis spannend, denn wir kennen schon die Daten.

Vivo X80 Pro: Die Spezifikationen

Eckdaten? Der Snapdragon 8 Gen 1 wird von 12 GB RAM unterstützt, es gibt einen Akku mit 4.700 mAh (und Qi) und eine Triple-Kamera mit 50 MP (ISOCELL GNV), 48 MP (Ultraweit) und 12 MP (Zoom, hier sogar mit einer Periskop-Kamera).

Auf der Front haben wir ein 6,78 Zoll großes OLED-Display mit 120 Hz, was bis zu 1.500 nits hell werden kann, es dürfte also ein Panel von Samsung sein. Das Vivo X80, welches etwas schlechter ausgestattet ist, kommt allerdings nicht zu uns.

Vivo X80 Pro: Preis und Datum

Und was möchte Vivo haben? Vor ein paar Tagen machten 1.099 Euro die Runde, aber das ist weit daneben. Das Vivo X80 Pro kostet tatsächlich 1.299 Euro. BBK will also genauso viel wie für das Oppo Find X5 Pro haben, hätte ich nicht gedacht.

Eigentlich verteilt BBK die Marken auf unterschiedliche Preisklassen und zwischen OnePlus und Oppo wäre eine Lücke, aber die will man nicht füllen. 1.300 Euro für eine noch recht unbekannte Marke in Deutschland sind verdammt viel Geld.

Sicher ein tolles Android-Flaggschiff, welches übrigens im Juli (nur in Schwarz) zu uns kommt. Doch Vivo ist noch nicht etabliert und bewegt sich auf einem Level mit Apple und Samsung, ob das klappt? Weitere Details gibt es auf der Seite von Vivo.

