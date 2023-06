Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged: Gameplay-Trailer gibt ersten Einblick in den zweiten Teil

Kleine Sammelautos zum Spielen? Viele denken da zu Recht an die Marke Hot Wheels, die es längst auch in der digitalen Welt gibt. Erst vor wenigen Tagen hat das italienische Entwicklerstudio Milestone in Zusammenarbeit mit dem Spielzeughersteller Mattel den zweiten Teil von Hot Wheels Unleashed offiziell angekündigt.

Wie bereits berichtet, umfasst das Spiel einen Splitscreen-Modus, einen storybasierten Karrieremodus und einen plattformübergreifenden Multiplayer-Modus. Jetzt gibt es das erste Gameplay-Video, in dem man sich einen ersten Eindruck von dem Spiel verschaffen kann:

Mehr als 130 Fahrzeuge in verschiedenen Kategorien wie Rocket (spezialisiert auf Geschwindigkeit), Balanced (Mischung aus Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit) und Swift (spezialisiert auf leichtere und wettbewerbsfähigere Fahrzeuge) sind im Spiel verfügbar. Großer Wert wird wieder auf die individuelle Fahrzeuggestaltung, Spielmechaniken und Rennumgebungen gelegt.

Am 19. Oktober erscheint Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged erscheint afür PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC Steam/Epic Games Store. Das Spiel kann ab sofort über die jeweilige Plattform vorbestellt werden.

